Бастрыкин взял на контроль расследование гибели 4 детей и их матери под Ивановом

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела по факту гибели четырех детей и их матери в результате пожара в городе Юрьевце под Ивановом. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в пресс-службе СК.

Уточняется, что жертвами пожара оказались четверо детей в возрасте 1 года, 4, 5 и 10 лет. Позже под завалами дома было обнаружено тело их матери.

Данная семья считалась неблагополучной.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, органы системы профилактики не приняли необходимых мер в отношении матери, которая ухаживала за своими детьми ненадлежащим образом, подытожили в ведомстве.

7 февраля появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на первом этаже дома на 3-й Филевской улице. По предварительным данным, после тушения были обнаружены тела женщины 1956 года рождения и ее сына 1978 года рождения.