Захарова вспомнила выступление Пауэлла с пробиркой после слов Салливана о «вторжении»

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на слова помощника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана о «нападении» Москвы на Киев напомнила об истории с подделкой доказательств для операции Штатов в Ираке.

— Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года, — написала представитель ведомства в своем Telegram.

Она также вспомнила, как Пауэлл тряс пробиркой с порошком и говорил, что у Ирака есть оружие массового уничтожения.

По словам Захаровой, позже дипломат признался в своей ошибке.

Представитель МИД подытожила, что политики в США «врали, врут и будут врать».

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что власти США не могут назвать точную дату начала войны на Украине, а также допускают, что военного конфликта вовсе может не быть.

До этого Мария Захарова заявила, что Украина «нашпигована» оружием из стран НАТО, число иностранных инструкторов в последние месяцы выросло в стране в разы. Она усомнилась в целях присутствия инструкторов на Украине. По ее словам, заявление о «помощи» при отражении агрессии неправдоподобно. Когда агрессии не было, они там присутствовали. Сейчас агрессии тоже нет, но их отзывают на родину. Это означает два варианта: военные что-то производили на Украине и закончили или они там уже просто не нужны, потому что сценарий с их присутствием не состоялся.