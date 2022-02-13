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«Мамина копия»: Жанна Бадоева поделилась редким фото с подросшей дочерью

Юлия Курганова

Общество
«Мамина копия»: Жанна Бадоева поделилась редким фото с подросшей дочерью
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева в первом браке родила дочку Лолиту. 13 февраля наследница отмечает день рождения, ей исполнилось семнадцать лет. В честь этого события знаменитость поделилась совместным фото с дочерью в своем микроблоге и поздравила ее публично.

— А подросток-то мой совсем взрослым стал. С днем рождения, моя куколка Ло. 17 лет. У тебя все только начинается, — написала Бадоева в Instagram.

Поклонники телеведущей пришли в восторг, увидев ее подросшую дочку. Они в один голос заявили, что та выросла настоящей красавицей.

«Две красотки»; «Мамина копия»; «Какие вы красивые и счастливые»; «И правда, куколка! С днем рожденья! Счастья и светлой дороги впереди!»; «Красотки и дочка, и мама!» — написали фолловеры.

Актриса Волкова стала бабушкой в 47 лет. Она помогала дочери рожать, а затем уточнила, что «наревелась» от переполняющей нежности. На фото в Instagram Волкова позирует без макияжа в белой футболке и халате.

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