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«Зажигалка»: Климова показала танцы с Безруковым

Юлия Курганова

Общество
«Зажигалка»: Климова показала танцы с Безруковым
Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова анонсировала свой новый спектакль, с которым поедет на гастроли по России. Публикацию она сопроводила видео, на котором запечатлела фрагмент репетиции с актером Сергеем Безруковым. Вместе они станцевали под ритмичную музыку.

Климова, облаченная в свитшот, брюки с лампасами и белые кроссовки, красиво и ритмично двигается, а вот Безруков, по мнению пользователей Сети, своей партнерше в хореографии уступает.

— Дорогие друзья, со спектаклем «Казанова.Ars Vivendi» едем в феврале на гастроли! — сообщила артистка в микроблоге Instagram.

Подписчики адресовали звезде комплименты.

«Зажигалка»; «Екатерина, браво! А Сергей как-то вяло движется… Хотя я обожаю вас обоих»; «Какие вы с Сергеем клевые»; «Ну, как же прикольно. Да, еще и рядом мой любимый Безруков»; «С такой легкостью и пластикой танцуете! Можно залипнуть», — оставили комментарии фолловеры.

Подписчики оценили образ 44-летней Климовой. Актриса театра и кино поделилась в своем Instagram публикациями с модного показа, куда пошла вместе со своими подругами и старшей дочерью. Перед началом фешен-события девушки решили сделать пару снимков и покривляться на камеру.

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