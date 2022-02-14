Кардиологи сообщили о признаке высокого холестерина, который заметен при ходьбе

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Специалисты Американской ассоциации кардиологов рассказали, что судороги в ногах при ходьбе могут указывать на заболевание периферических артерий и высокий уровень холестерина в крови.

— Наиболее распространенный симптом заболевания периферических артерий нижних конечностей — болезненные судороги мышц бедер, ляжек или икр при ходьбе, подъеме по лестнице или другой физической нагрузке, — сообщили они.

Врачи подчеркнули, что проблемы с периферическими артериями приводят к постепенному сужению и полной закупорке просвета аорты. Также могут появиться язвы на голенях и ступнях.

Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ, сообщили медики, передает издание Daily Express.

Эндокринолог назвала обязательные анализы для женщин старше 40 лет. Ольга Павлова рассказала, что первые признаки заболеваний начинают проявляться после 40 лет. Обычно это связано со снижением уровня эстрогена, который влияет на уровень холестерина, состояние костной ткани и углеводного обмена.