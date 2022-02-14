Финансист рассказала, насколько подорожают молочные продукты

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На цены на молочные продукты влияют ряд факторов и показателей, включая эпидемиологическую ситуацию и колебания курса рубля. Об этом сообщила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Она рассказала, что при самом оптимистичном варианте развития событий, молоко будет дорожать в пределах инфляции. Эксперт, ссылаясь на данные Росстата, напомнила, что рост цен на молоко питьевое цельное пастеризованное с начала года составляет 1,65 процента, а на молоко питьевое цельное стерилизованное — 1,6 процента при росте инфляции на 1,07 процента.

Финансист отметила, что стоимость молока зависят от множества показателей: цены сырого молока, которое закупают перерабатывающие предприятия, затрат на дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку и перевозку, сообщает агентство «Прайм».

Также на стоимость молочных продуктов влияют цены на корма для животных, затраты на содержание стада, переработку сырого молока, цены на ветеринарные препараты.

— Также затраты и, соответственно, цены на молоко зависят от поголовья стада в стране. В прошлом году оно снизилось на 1,9 процента, — рассказала Долгова.

«Вечерняя Москва» выясняла, почему в России растут цены на продукты и когда это закончится. В России могут подорожать продукты питания для детей. Соответствующее уведомление торговым сетям разослал крупнейший производитель данной категории товаров — АО «Прогресс», известный под брендом «ФрутоНяня». В среднем увеличение отпускной стоимости с 1 февраля составит 15,5 процента. Впрочем, дорожают не только детские продукты. О том, как долго это продлится и когда цены стабилизируются, — в материале «Вечерней Москвы».