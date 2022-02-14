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СМИ: Зеленский предложил Байдену посетить Киев в ближайшие дни

Михаил Алимов

В мире
СМИ: Зеленский предложил Байдену посетить Киев в ближайшие дни
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. Его визит должен способствовать деэскалации ситуации вокруг страны. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник в украинском правительстве.

Отмечается, что Украина намерена попросить еще финансовой и военной поддержки у США. Представитель американского правительства в свою очередь назвал такой визит «маловероятным».

До этого сообщалось, что Зеленский и Байден в ходе телефонного разговора 13 февраля договорились о продолжении дипломатических усилий с целью разрешения ситуации вокруг Украины. Уточняется, что американский лидер также обещал президенту Украины быстро отреагировать на любую агрессию со стороны Москвы по отношению к Киеву.

Также Зеленский в ходе телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что украинские власти хотят урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими методами и не будут поддаваться провокациям. По его словам, Украина осознает все риски и готова к развитию любого сценария, который длится с 2014 года. Он добавил, что главным врагом для Киева является паника.

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