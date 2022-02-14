Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Это 18 награда отечественной сборной.

За произвольный танец жюри присудили паре 131,66 балла. В сумме спортсмены набрали 220,51 балла. Победителями в дисциплине стали Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд по сумме баллов (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме). Тройку лидеров замкнули фигуристы из США. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью набрали 130,89 балла в произвольном танце и 218,02 в сумме, передает РИА Новости.

До этого российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде в Пекине. Это произошло впервые в истории. В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.