«Карго-культ сытой западной жизни»: Милонов предложил запретить День святого Валентина в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо запретить День святого Валентина. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

— Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни, — рассказал он РИА Новости.

Депутат отметил, что праздник не имеет ничего общего с культурным и духовным контекстом события.

Накануне сообщалось, что в России День всех влюбленных планируют отмечать всего 12 процентов граждан, что в четыре раза меньше, чем 15 лет назад. Отмечается, что праздник пришел в РФ в 1990-е годы. В 2007-м его отмечал каждый второй россиянин, в 2009-м — 40 процентов, а в прошлом году цифра снизилась до 13.

При этом каждый третий мужчина, у которого есть жена или девушка, намерен подарить ей в этот день цветы. Среди мужчин до 34 лет это сделает каждый второй, среди опрошенных после 45 — каждый четвертый. Всего цветы собираются дарить на пять процентов меньше мужчин, чем годом ранее.