Популярность Дня святого Валентина упала в России вчетверо за 15 лет

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России День всех влюбленных планируют отмечать всего 12 процентов граждан, что в четыре раза меньше, чем 15 лет назад. Об этом в воскресенье, 13 февраля, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

— В этом году только 12 процентов россиян собираются отмечать День святого Валентина, 78 процентов проигнорируют его. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16 процентов) и женщин (14 процентов против 11 процентов среди мужчин), — передает РИА Новости.

Отмечается, что праздник пришел в РФ в 1990-ые годы. В 2007 его отмечал каждый второй россиянин, в 2009 — 40 процентов, а в прошлом году цифра упала до 13.

При этом каждый третий мужчина, у которого есть жена или девушка, намерен подарить ей в этот день цветы. Среди мужчин до 34 лет это сделает каждый второй, среди опрошенных после 45 — каждый четвертый. Всего цветы собираются дарить на пять процентов меньше мужчин, чем годом ранее.

До этого сообщалось, что даже в День святого Валентина мошенники придумывают новые способы обмана доверчивых людей. Так, одними из самых популярных стали шантаж личными фотографиями, просьба перевести деньги на билеты, фейковые сайты для организации свиданий, а также обманы с подарками по «выгодной цене».