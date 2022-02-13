Названы мошеннические схемы, которые используются в День всех влюбленных

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Даже в День святого Валентина мошенники придумывают новые способы обмана доверчивых людей. Так, одними из самых популярных стали шантаж личными фотографиями, просьба перевести деньги на билеты, фейковые сайты для организации свиданий, а также обманы с подарками по «выгодной цене».

Переписка, которая приводит к отправке малознакомым людям личных фотографий компрометирующего характера, стала самым распространенным сценарием у мошенников. После этого злоумышленники шантажируют пользователей и просят перевести им деньги.

— Другой распространенных метод социнженерии перед Днем святого Валентина — знакомство с потенциальным спутником, якобы проживающим за границей. Длительное общение, видеозвонки и личная переписка повышают уровень доверия и заставляют реагировать на просьбы собеседника, в том числе — финансовые: перевести деньги в связи с проблемами со здоровьем, помощи коллеге или — на что особенно реагируют влюбленные — в связи с желанием прилететь в Россию для личного знакомства, — рассказали газете «Известия» в ВТБ.

Фишинг тоже является одним из распространенных способов у мошенников. Особенно этот способ удобен для организации «свиданий». Пользователь получает ссылку для покупки билетов в кино, на концерт или в театр, но сайт может оказаться фейковым, а после оплаты мошенники просят провести транзакцию повторно или отправить деньги на карту третьего лица.

— Во время праздников магазины традиционно проводят различные акции, поэтому мошенники активно используют это время для применения своих «старых» схем с поддельными сайтами, рассылками и розыгрышами. Основная цель создания таких ресурсов —­ выманить данные карты, которые могут использоваться для кражи денежных средств или продажи другим злоумышленникам на различных хакерских форумах, — поделилась начальник отдела качества сервиса УБРиР Светлана Цыганкова.

8 февраля руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что с начала года в столице было совершено 999 мошенничеств с использованием средств мобильной связи.