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Песков заявил, что отношения РФ и США «фактически лежат на полу»

Михаил Алимов

Политика
Песков заявил, что отношения РФ и США «фактически лежат на полу»
Фото: Администрация президента РФ

Отношения между Россией и США «фактически лежат на полу», однако с нынешней американской администрацией хотя бы есть каналы для диалога. Раньше он был на нуле. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, между собой общаются главы государств, идет диалог по другим каналам. И это можно считать плюсом в отношениях.

— Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу, — передает его слова РИА Новости.

До этого он сообщил, что Вашингтон постоянно пытается повлиять на европейских политиков, указывая, что и кому необходимо делать. Однако в России надеются, что европейцы начнут думать и о своих интересах. Песков отметил, что это «один из столпов, который всегда хромал в ЕС». Он считает, что это у Европы плохо получается влиять на мировую политику, так как по-прежнему велико влияние Америки. Такая ситуация противоречит желанию Евросоюза стать более суверенным в своих внешнеполитических интересах, подчеркнул пресс-секретарь.

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