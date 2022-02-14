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Песков заявил о «ковбойском подходе» США в попытках влиять на Европу

Юлия Курганова

Политика
Песков заявил о «ковбойском подходе» США в попытках влиять на Европу
Фото: Администрация президента РФ

Соединенные Штаты не испытывают дефицит настойчивости в попытках повлиять на политиков в Европе, указывая, что и кому необходимо делать. Однако в России надеются, что в этой части света начнут думать и о своих интересах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах, — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что это «один из столпов, который всегда хромал в ЕС», и «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах». Песков считает, что это у них плохо получается, так как по-прежнему очень сильно влияние Америки.

— Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно, — заявил он.

Такая ситуация сильно контрастирует с желанием Евросоюза стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Однако он выразил надежду, что здравый смысл у европейцев победит и они будут думать «об общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями», сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Песков заявил, что у России нет дефицита возможностей для высказывания позиции иностранным партнерам.

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