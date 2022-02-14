Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гештальт-терапевт рассказала, как реагировать на критику в социальных сетях

Ирина Игнатенко

Общество
Гештальт-терапевт рассказала, как реагировать на критику в социальных сетях
Фото: Pixabay

Психолог и гештальт-терапевт Елена Друма рассказала, как реагировать на негативные комментарии в социальных сетях.

По словам психолога, есть несколько способов абстрагироваться от негатива, который льется на человека из социальных сетей.

Эксперт посоветовала не принимать на свой счет высказывания посторонних людей.

— Социальные сети — это зеркало. Каждый видит в нем себя. Иногда какая-то мысль или деталь на фото вызывает настолько яркую реакцию, что человек не может промолчать или пройти мимо. Но почти наверняка это будет проекция его чувств и эмоций, — отметила она в комментарии ФАН.

Она отметила, что критикам часто хочется вывести человека из себя, но не стоит поддаваться на провокации. Как только появилось чувство, что комментатор нападает, а не обсуждает тему, лучше сразу прекратить общение.

Еще один способ абстрагироваться от негатива — намеренное переключение на позитивные моменты. Стоит перечитать позитивные комментарии и слова поддержки, которые наверняка есть под постами.

До этого эксперты дали советы, как справиться с эмоциональным выгоранием.

Читайте также:
Социальные сети критика Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте