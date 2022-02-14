Гештальт-терапевт рассказала, как реагировать на критику в социальных сетях

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Психолог и гештальт-терапевт Елена Друма рассказала, как реагировать на негативные комментарии в социальных сетях.

По словам психолога, есть несколько способов абстрагироваться от негатива, который льется на человека из социальных сетей.

Эксперт посоветовала не принимать на свой счет высказывания посторонних людей.

— Социальные сети — это зеркало. Каждый видит в нем себя. Иногда какая-то мысль или деталь на фото вызывает настолько яркую реакцию, что человек не может промолчать или пройти мимо. Но почти наверняка это будет проекция его чувств и эмоций, — отметила она в комментарии ФАН.

Она отметила, что критикам часто хочется вывести человека из себя, но не стоит поддаваться на провокации. Как только появилось чувство, что комментатор нападает, а не обсуждает тему, лучше сразу прекратить общение.

Еще один способ абстрагироваться от негатива — намеренное переключение на позитивные моменты. Стоит перечитать позитивные комментарии и слова поддержки, которые наверняка есть под постами.

До этого эксперты дали советы, как справиться с эмоциональным выгоранием.