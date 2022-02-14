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Посол Украины в Британии допустил отказ от вступления в НАТО во избежание войны

Полина Долганова

В мире
Посол Украины в Британии допустил отказ от вступления в НАТО во избежание войны
Фото: kyivcity.gov.ua

Украина может отказаться от желания вступить в Североатлантический альянс (НАТО), чтобы избежать военного конфликта. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, Украина является «гибкой» страной и пытается найти лучший выход из сложившейся ситуации.

— Если нам придется пойти на серьезные уступки, это то, что мы можем сделать, — сказал дипломат в эфире радио BBC.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что власти США не могут назвать точную дату начала войны на Украине, а также допускают, что военного конфликта вовсе может не быть.

До этого Мария Захарова заявила, что Украина «нашпигована» оружием из стран НАТО, число иностранных инструкторов в последние месяцы выросло в стране в разы. Она усомнилась в целях присутствия инструкторов на Украине. По ее словам, заявление о «помощи» при отражении агрессии неправдоподобно. Когда агрессии не было, они там присутствовали. Сейчас агрессии тоже нет, но их отзывают на родину. Это означает два варианта: военные что-то производили на Украине и закончили или они там уже просто не нужны, потому что сценарий с их присутствием не состоялся.

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