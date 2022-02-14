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Онищенко оценил ущерб от штамма коронавируса «омикрон»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Онищенко оценил ущерб от штамма коронавируса «омикрон»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Распространение штамма коронавируса «омикрон» скажется на средней продолжительности жизни людей. Таким мнением поделился ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что данный штамм обладает повышенной заразностью, но многие переносят его легче. Показатели смертности в настоящее время снижаются. Тем не менее Онищенко отметил, что этот штамм принесет серьезные последствия для общества.

— За счет вовлечения в эпидемический процесс гораздо большего числа людей вирус наносит больший ущерб. Даже те, кто легко перенес инфекцию, получили ущерб здоровью. Безусловно, все это скажется на средней продолжительности жизни людей, — подытожил академик РАН в комментарии ФАН.

До этого кардиолог Юрий Серебрянский рассказал о нюансах употребления жаропонижающих при «омикроне». Врач посоветовал не злоупотреблять данными препаратами. Небольшое повышение температуры — нормальное состояние при попадании вируса в организм. Препараты стоит применять, если температура не снижается на протяжении нескольких дней.

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