«Рабочее состояние»: Зюганов рассказал о своем здоровье

Фото: Пресс-служба Госдумы

Политик Геннадий Зюганов в понедельник, 14 февраля, сообщил, что состояние его здоровья оценивается как «рабочее». Он ожидает результатов медицинских исследований.

— Чувствую себя абсолютно нормально. Нормальное рабочее состояние. Сегодня посмотрим результаты медицинских исследований, тогда станет ясно, — цитирует политика РИА Новости.

Накануне Зюганов рассказал, что обсудил рабочие вопросы с руководителями и политиками. Среди них спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников.

11 февраля глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Зюганов лег в больницу для профилактики. Решение, уточнил он, приняли из-за эпидемической обстановки и перенесенных Зюгановым оперативных вмешательств.

Политик в силу профессии общается со многими людьми, а также у него в последнее время зафиксировали признаки простуды, добавил Ющенко. Парламентарий, по оценкам представителя КПРФ, будет, вероятнее всего, выписан из больницы через пару дней. Зюганов, как правило, проходит лечение в московской ЦКБ, заключил Ющенко.