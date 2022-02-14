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Песков сообщил об игнорировании Западом предложений России по безопасности

Полина Долганова

В мире
Песков сообщил об игнорировании Западом предложений России по безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности со стороны Запада. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, западная сторона хочет сдвинуть акцент на второстепенные детали.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин продолжит требовать внимания к вопросам безопасности.

— У меня нет никакого сомнения, что президент Путин будет и далее последователен в своей позиции и будет настаивать на том, чтобы те вопросы, которые являются для нас фактически экзистенциональными вопросами, чтобы эти вопросы не оставлялись без внимания, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Недавно в СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País. Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

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