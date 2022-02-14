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Компании, развивающие туристическую инфраструктуру, поддержат в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Компании, развивающие туристическую инфраструктуру, поддержат в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Около четверти миллиарда рублей выделят в этом году в Московской области на поддержку компаний, которые занимаются развитием туристической инфраструктуры, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В частности, в регине намерены увеличить количество речных круизов и сделать такой вид путешествий более доступным. В области имеется несколько водных туристических маршрутов — в Дубне, Серпухове и Коломне.

— Наша задача - поддерживать развитие разных видов туризма в регионе, в том числе и круизного, — рассказал зампред регионального парламента Олег Рожнов.

Он отметил, что в 2022 году в регионе 179 миллионов рублей выделят на возмещение части затрат юридических лиц по кредитам, полученным на строительство либо реконструкцию гостиничных комплексов. Еще 70 миллионов будет направлено на возмещение затрат при создании дорожной инфраструктуры в ходе строительства гостиничных комплексов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье планируют превысить допандемийные показатели по турпотоку к 2024 году. В планах на 2024 год привлечь в регион 22,82 миллиона человек.

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