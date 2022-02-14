Новостройку по реновации в Щукине передадут под заселение в этом году

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, 1-й Пехотный переулок, 2 Карта всех событий

В столичном районе Щукино вторую новостройку по программе реновации жилья передадут под заселение в текущем году. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Новостройка по адресу дом № 2 в 1-м Пехотном переулке введена в эксплуатацию в феврале текущего года. К переселению смогут приступить более 140 семей, проживающих в старых соседних пятиэтажках. Начало переселения запланировано во втором полугодии, — рассказал он.

По его словам, в районе уже ведется заселение в новые квартиры по реновации. Они расположены в доме № 8 на Новощукинской улице. Переселяются жители пятиэтажек на улицах Авиационная (дом 61, корпус 2) и Новощукинская (дом 6), отметил Левкин.

Всего в Щукине по реновации предстоит расселить более восьми тысяч жителей из 42 домов. Здание № 20 на улице Расплетина при этом сохранят и реконструируют. Уже подобраны пять стартовых площадок для переселения.

До этого Левкин заявил, что в рамках программы реновации жилья в столице завершается расселение пятиэтажного дома на Нарвской улице. По его словам, в Северном округе уже расселили три пятиэтажки и семь демонтировали. Дом на Нарвской улице после окончания переезда также снесут, а на его месте возведут многоэтажку по реновации.