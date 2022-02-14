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МИД Украины отреагировал на заявление посла о возможном отказе от вступления в НАТО

Полина Долганова

В мире
МИД Украины отреагировал на заявление посла о возможном отказе от вступления в НАТО
Фото: Міністерство закордонних справ України

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал слова посла страны в Британии Вадима Пристайко об отказе от вступления в НАТО во избежание войны.

— Посол справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но страна в настоящее время не является членом этого или другого альянса безопасности, — пояснил представитель министерства.

По его словам, самой эффективной гарантией безопасности для Украины могло бы стать вступление в НАТО, передает Obozrevatel.

Накануне украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от желания вступить в Североатлантический альянс (НАТО), чтобы избежать военного конфликта. По его словам, Украина является «гибкой» страной и пытается найти лучший выход из сложившейся ситуации.

Недавно в СМИ появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País. Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

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