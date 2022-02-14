В России выявили 180 456 новых случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 180 456 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 9616 случаев заражения COVID-19.
За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 683 человека, еще 10 451 был госпитализирован в медицинские учреждения.
При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в России за день полностью поправились 97 185 граждан.
Накануне Минздрав одобрил проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований в четверг, 10 февраля. Ожидается, что участие в исследовании примут 460 пациентов. Оно завершится в апреле 2022 года.
После перенесенного коронавируса в обязательном порядке следует пройти медицинский осмотр и сдать анализы, которые покажут первые признаки опасных патологий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-вирусолог Максим Щеленков.