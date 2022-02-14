В России выявили 180 456 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 180 456 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 9616 случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 683 человека, еще 10 451 был госпитализирован в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в России за день полностью поправились 97 185 граждан.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне Минздрав одобрил проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований в четверг, 10 февраля. Ожидается, что участие в исследовании примут 460 пациентов. Оно завершится в апреле 2022 года.

После перенесенного коронавируса в обязательном порядке следует пройти медицинский осмотр и сдать анализы, которые покажут первые признаки опасных патологий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-вирусолог Максим Щеленков.