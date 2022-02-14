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Экономист призвал россиян не паниковать из-за риска санкций со стороны США

Ирина Игнатенко

Общество
Экономист призвал россиян не паниковать из-за риска санкций со стороны США
Фото: Whitehouse

Последствия потенциальных санкций в случае военного конфликта между РФ и Украиной оценить сложно, так как страны Запада не указывают конкретные меры, только пытаются запугать Россию. Такое мнение высказал экономист Денис Ракша.

Он подчеркнул, что целью Запада является запугивание, поддаваться панике россиянам нельзя. По его словам, страны Евросоюза и США хотят с помощью санкций заставить Россию отказаться от нападения на Украину, хотя российская сторона не раз заявляла о том, что не собирается этого делать.

— Вся эта игра с санкциями устроена таким образом, чтобы напугать и заставить отказаться от якобы имеющихся планов. На самом деле я бы вообще не стал сейчас рассуждать об экономических эффектах, потому что вся эта санкционная история чисто политическая, — отметил он в комментарии НСН.

Он также добавил, что Россия будет вынуждена принять ответные меры, если США и Европа введут отдельные санкции.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов формируют списки россиян из числа экономической элиты на случай вторжения России на Украину. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает RT.

До этого директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил об отсутствии у России агрессивных планов по отношению к Украине.

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