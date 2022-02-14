Сябитова назвала самые безопасные методы знакомства

Фото: instagram/syabitova_roza

Сваха, телеведущая Роза Сябитова рассказала о безопасных традиционных способах знакомства.

— Это через родственников, друзей, личные встречи. Раньше мы на танцы ходили, и это был наиболее популярный способ познакомится, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она также добавила, что на первых встречах стоит задать партнеру больше вопросов и по возможности проверить информацию через социальные сети и другие открытые источники. Так можно узнать гораздо больше о потенциальном кандидате и сразу оценить, стоит ли продолжать общение.

Кроме того, Сябитова поделилась своим мнением о популярной платформе для знакомств Тиндер. Она отметила, что там довольно большое количество мошенников и аферистов, а также женщин, находящихся в состоянии депрессивного одиночества, которые чаще всего и становятся жертвами злоумышленников.

До этого Роза Сябитова назвала причины роста разводов россиян. По ее мнению, рост количества разводов в России связан с «потерянным поколением» и модными в соцсетях дискуссиями на тему «как прогнуть мужчину».