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Неизвестный брызнул баллончиком в глаза пешеходу в центре столицы

Василий Плиткин

Происшествия
Неизвестный брызнул баллончиком в глаза пешеходу в центре столицы

В субботу, 12 февраля, неизвестный мужчина брызнул из баллончика в лицо пешеходу на улице Большая Якиманка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, пострадавший был доставлен в лечебное учреждение нарядом скорой помощи. У него диагностирован химический ожог глаз.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

— По данному факту проводится проверка, — заключили в пресс-службе ведомства.

Ночью 9 февраля произошел похожий случай. На пешеходном переходе на улице Сретенке прохожий поссорился с водителем машины. Владелец транспортного средства не выдержал и распылил аэрозоль в лицо пострадавшему, а затем уехал.

Мужчину госпитализировали с диагнозом «химический ожог роговицы глаз».

10 февраля сообщалось, что неизвестный в московской больнице украл у пожилого человека вещи на 25 тысяч рублей.

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