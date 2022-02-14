Неизвестный брызнул баллончиком в глаза пешеходу в центре столицы

В субботу, 12 февраля, неизвестный мужчина брызнул из баллончика в лицо пешеходу на улице Большая Якиманка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, пострадавший был доставлен в лечебное учреждение нарядом скорой помощи. У него диагностирован химический ожог глаз.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

— По данному факту проводится проверка, — заключили в пресс-службе ведомства.

Ночью 9 февраля произошел похожий случай. На пешеходном переходе на улице Сретенке прохожий поссорился с водителем машины. Владелец транспортного средства не выдержал и распылил аэрозоль в лицо пострадавшему, а затем уехал.

Мужчину госпитализировали с диагнозом «химический ожог роговицы глаз».

10 февраля сообщалось, что неизвестный в московской больнице украл у пожилого человека вещи на 25 тысяч рублей.