«Грубил, пил, делал что хотел»: Эвелина Бледанс рассказала о неадекватных выходках Валерия Николаева

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Актер Валерий Николаев, известный зрителям по сериалу «День рождения Буржуя», неоднократно проявлял неуважение и неадекватное поведение в отношении коллег по съемочной площадке. Так на новость о госпитализации артиста в психиатрическую клинику отреагировала в беседе с «Вечерней Москвой» актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.

Собеседница «ВМ» вспомнила несколько фрагментов, когда артист во время телеэфиров позволял себе недопустимое поведение, порочащее его же честь:

— Никогда не забуду, как Николай сорвал съемки фестиваля цирка «Идол», который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно. Был еще очень неприятный случай, который произошел на моем авторском шоу «Человек-невидимка» на канале «ТВ-3».

Тогда, по словам Бледанс, приглашенный в качестве гостя актер хамил участникам шоу и даже употреблял горячительные напитки перед эфиром:

— Он грубил, пил, делал все что хотел, ему было на всех плевать. Тем не менее мне очень жаль его, хотя я с ним сталкивалась не в самые лучшие времена, когда он буянил. Однако я стараюсь забывать старые обиды и не фиксироваться на них. И, кстати, у меня есть сценарий, в котором задействованы мой сын и как раз Валерий. Честно говоря, я очень расстроена информацией о его госпитализации в психбольницу. С другой стороны, все лечится, и, наверное, это тот случай, когда его еще можно спасти. Он, может, раньше не понимал, что у него серьезная болезнь, а теперь уже это диагностировано, и надеюсь, что ему помогут.

В то же время Бледанс напомнила, что фанатками Николаева когда-то были миллионы женщин по всей России, в том числе и она:

— В него были влюблены миллионы и миллионы девушек, и я не исключение. Когда шел сериал «День рождения Буржуя», все сидели и вздыхали у экранов. А теперь приходится сидеть и следить за его здоровьем.

В заключение теледива пожелала артисту скорейшего выздоровления и возвращения в мир кино.

Ранее стало известно, что российского актера Валерия Николаева облили кипятком в изоляторе и доставили в психиатрическую больницу. По данным СМИ, артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана. Актер написал на него заявление. С его слов, оппонент вылил на него пол-литра кипятка.

Николаев также заявил, что у него 40 процентов ожогов тела, однако медики повреждений на теле актера не обнаружили. После инцидента Николаев был госпитализирован в психиатрическую клинику, где врачи диагностировали у актера биполярное расстройство.