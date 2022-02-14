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Организаторы Мюнхенской конференции намерены добиваться участия представителей РФ

Полина Долганова

В мире
Организаторы Мюнхенской конференции намерены добиваться участия представителей РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) расстроены решением России не направлять на мероприятие официальных лиц от своей страны. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил руководитель конференции Вольфганг Ишингер.

— В ближайшие дни мы сделаем все, чтобы тем не менее иметь в Мюнхене уполномоченного представителя России. Удастся ли это, я не могу сказать, — заявил он.

Он уточнил, что в Германию при этом прилетят некоторые российские представители сферы экономики и члены неправительственных компаний, передает ТАСС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в среду, 9 февраля, заявила, что официальные лица из России не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие в последние годы, как считает Захарова, трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая инклюзивность и объективность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Мюнхенская конференция востребована для многих стран, однако все больше теряет объективность и становится «клубом одного мнения».

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