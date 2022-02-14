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Первый этап изучения коллекции Шлимана «Золото Трои» завершился

Георгий Соланович

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Первый этап изучения коллекции Шлимана «Золото Трои» завершился
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Первый этап изучения коллекции Генриха Шлимана «Золото Трои» завершился в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Об этом сообщила директор музея Марина Лошак.

— Завершился первый этап нашего научно-исследовательского проекта. С нашими партнерами мы проделали чрезвычайно важную работу, это начало пути, который будет достаточно продолжительным, — уточнила она.

Для изучения коллекции была создана специальная мини-лаборатория со всем необходимым для работы оборудованием.

Первый этап проекта включал в себя исследование 65 объектов. По словам заведующего отделом искусства и археологии античного мира Владимира Толстикова, экспонаты включали в себя как отдельные предметы, так и их группы.

«Золото Трои» — украшения, сосуды, антропоморфные фигурки и многое другое, что Генрих Шлиман обнаружил во время раскопок Трои в XIX веке. Всего насчитывается 259 предметов, все они хранятся в ГМИИ имени Пушкина с 1945 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Скоро в столице начнется комплексный ремонт двух памятников Федору Достоевскому. По данным Министерства культуры, сегодня в нашем городе уже более 500 скульптурных изображений разных выдающихся деятелей. Нужны ли нам новые? — Разбиралась «Вечерняя Москва».

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