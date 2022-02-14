Музей Победы расскажет, как 23 Февраля отмечали в годы Великой Отечественной войны

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы на Поклонной горе подготовил цикл материалов, посвященных празднованию Дня защитника Отечества в годы войны. Они станут доступны для пользователей на сайте музея 23 февраля с 08:00 до 23:00.

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История праздника началась в январе 1918 года. Тогда был принят декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Годом позже власти слишком поздно вспомнили о памятном дне, поэтому решили отпраздновать его 17 февраля, приурочив ко Дню красного подарка. Однако праздник выпал на понедельник, поэтому оба торжества перенесли на ближайшее воскресенье — 23 февраля. Еще три года о празднике никто не вспоминал, однако с 1922 года его вновь начали отмечать.

— Традиция отмечать 23 Февраля зародилась еще век назад. Торжества проводили в воинских частях, на предприятиях, в вузах и школах. Позднее стали организовывать спортивные соревнования, награждать военных. День рождения Красной армии стал особенно значимым в Великую Отечественную войну, — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

По его словам, в годы войны праздник назывался День Красной армии и Военно-морского флота и был очень важным для поднятия боевого духа воинов и гражданского населения.

О том, как проходили празднования, пользователям расскажут в специальной виртуальной экскурсии. Также будут доступны циклы видео, посвященные различным аспектам жизни того времени. Среди них «Интересно об оружии» и «Моторы войны». Также будут опубликованы видеозаписи исполнения военных песен, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что выставка «Герои в небе и на земле» открылась в Музее Победы, экспонаты для нее предоставила школа № 167. Гости смогут увидеть примерно 60 экспонатов, рассказывающих о летчиках шестого гвардейского штурмового авиаполка и бойцах второй ударной армии. Экспозиция составлена из писем, фотографий, личных вещей и наград солдат.