Прощание с актрисой Брик пройдет в Лос-Анджелесе

Фото: instagram/evgeniabrik

Прощание с российской актрисой Евгенией Брик состоится в Лос-Анджелесе, где она проживала последние годы и лечилась от тяжелого заболевания. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что похороны будут проходить в Москве.

— Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация, хоронить будут позже в Москве, — сказал он.

По словам источника, муж актрисы, режиссер Валерий Тодоровский, в настоящее время остается в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Позднее была названа причина смерти артистки.

По данным СМИ, Брик боролась с раком. При этом, когда именно диагноз был поставлен, остается неизвестным. Последние годы актриса проживала в Соединенных Штатах.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. Она работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в кино. Среди ее известных работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие.

Последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом», где она сыграла следователя. У актрисы и ее мужа Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.