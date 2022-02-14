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СМИ: У Жириновского диагностировали воспалительные процессы в головном мозге

Полина Долганова

Общество
СМИ: У Жириновского диагностировали воспалительные процессы в головном мозге
Фото: Пресс-служба Госдумы

Медики выявили у лидера ЛДПР Владимира Жириновского серьезные воспаления в головном мозге. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в Telegram-канале «112».

По данным источников, политик пребывает в тяжелом состоянии. За ним постоянно наблюдают медики.

Кроме того, Жириновский до сих пор находится на кислородной терапии с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19. Позднее Минздрав раскрыл подробности состояния госпитализированного Жириновского. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого оценивается на 30 процентов, левого — на 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается. Ситуация со здоровьем Жириновского осложняется наличием у него сахарного диабета.

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