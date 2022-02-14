Астролог рассказала о ведическом значении даты 14 февраля

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Во-первых, если проводить анализ такой даты, как 14 февраля, то стоит помнить, что в ней изначально наблюдается связь с семьей, любовью, с общением. А если сложить цифры 1 и 4, то получается 5. В ведической нумерологии цифра «5» связана с такой планетой, как Меркурий — она как раз и отвечает за все вышеперечисленное. Об этом «Вечерней Москве» рассказала астролог Светлана Кройцер.

— В 2022 году 14 февраля будет в понедельник. Понедельник в ведической астрологии связан с Луной — она отвечает за эмоциональную окраску ваших отношений (нежность, романтика, чуткость, забота, поддержка), психику, имеет женскую энергетику, — отметила специалист.

По словам астролога, очень благоприятно в этот день в качестве подарка подарить своей девушке валентинку, где будут написаны стихи. А своих возлюбленных девушки могут окружить исключительной заботой или подарить подарок, который будет всегда напоминать о вашей любви, поддержке, заботе (например, что-то, связанное своими руками — свитер, шарф или носки; кстати, вязание также связано с Меркурием).

Из многочисленных легенд следует, что христианский священник Валентин жил во время правления императора Клавдия Второго Гатского и, помимо основного призвания, занимался науками и медициной. Император запретил своим воинам жениться, считая, что это будет мешать мужчинам верно служить империи. Но Валентин, желая помочь влюбленным парам обрести семейное счастье, тайно венчал всех желающих. Однако император узнал об этом, разгневался, приказал схватить священника и впоследствии казнить, что и произошло 14 февраля. По преданию, Валентин до казни успел написать письмо той девушке, которую успел до этого времени исцелить и в которую влюбился, и подписал его: «От твоего Валентина».

Так родилась валентинка — открытка в форме сердца, которую принято дарить любимым людям в День святого Валентина. Самая старая валентинка была найдена в одной из английских библиотек — она была написана в 1477 году. Первые валентинки создавались собственными руками из имеющихся в наличии материалов. Позднее в связи с ростом популярности этого праздника началось производство валентинок в промышленных масштабах. Эта идея впервые возникла у американки Эстер Хауленд. Всего за год она продала открыток на сумму 5000 долларов.

В России День святого Валентина существовал и также праздновался 14 февраля, несмотря на неодобрение православной церкви. Он был популярен среди российского дворянства. Девушки самостоятельно делали валентинки и дарили своим избранникам. Также в этот день принято было устраивать балы, где Валентины могли встречаться и общаться со своими Валентинками.