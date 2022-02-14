Сотрудник столичного автосервиса обокрал работодателя на 250 тысяч рублей

Фото: пресс-служба УВД по ЮВАО

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег и имущества в столичном автосервисе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По словам представителя ведомства, в августе 2021 года сотрудник одного из городских автосервисов похитил у своего коллеги крупную сумму денежных средств. Помимо этого, он украл окрасочный пистолет и шлифовальную машинку, которые принадлежали организации.

После этого больше на рабочем месте мужчина не появлялся.

Вскоре после этого сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался неоднократно судимый ранее 43-летний приезжий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Общая сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Сети появилось видео с мужчиной, похитившим более 200 тысяч рублей у пассажирки столичного метрополитена.