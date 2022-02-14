Сотрудник столичного автосервиса обокрал работодателя на 250 тысяч рублей
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег и имущества в столичном автосервисе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.
По словам представителя ведомства, в августе 2021 года сотрудник одного из городских автосервисов похитил у своего коллеги крупную сумму денежных средств. Помимо этого, он украл окрасочный пистолет и шлифовальную машинку, которые принадлежали организации.
После этого больше на рабочем месте мужчина не появлялся.
Вскоре после этого сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался неоднократно судимый ранее 43-летний приезжий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Общая сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.
Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее в Сети появилось видео с мужчиной, похитившим более 200 тысяч рублей у пассажирки столичного метрополитена.