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Мужчина похитил более 200 тысяч рублей у пассажирки столичного метрополитена. Видео

Василий Плиткин

Происшествия
Мужчина похитил более 200 тысяч рублей у пассажирки столичного метрополитена. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве
Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Ленинский проспект Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который похитил оставленную в вагоне метро сумку. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

— Установлено, что злоумышленник заметил, как одна из пассажирок вышла на станции метро «Ленинский проспект», оставив на сиденье свою сумку. Он пересел на ее место, а затем, похитив чужое имущество, скрылся, — заявил Васенин.

Вскоре пострадавшая самостоятельно обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Пожилая женщина рассказала, что в сумке находились 275 тысяч рублей, документы и личные вещи.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника, им оказался 38-летний приезжий. Мужчина был задержан на станции метро «Печатники» и доставлен в отдел полиции.

В ходе обыска по месту его фактического проживания полицейские обнаружили похищенные деньги, а сумку и остальные вещи он спрятал на работе. Все имущество изъято и будет возвращено владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее, 11 февраля, пьяный мужчина попытался обокрасть пассажирку столичного метро

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