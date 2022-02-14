Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвала самые популярные заблуждения о менингите

Евгений Белоусов

Общество
Врач назвала самые популярные заблуждения о менингите
Болезнь / Фото: Анна Быкова

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от менингита ежегодно умирает каждый десятый больной. Всего это заболевание уносит 250 тысяч жизней каждый год. Однако вокруг менингита все еще много заблуждений, люди не воспринимают его достаточно серьезно. Врач-терапевт и профпатолог Евгения Голенкина назвала самые популярные мифы об этой болезни.

Главное заблуждение многих людей — убежденность в том, что менингит не смертелен. Но при быстром развитии болезни, от нее умирает около 10 процентов больных. Кроме того, до 20 процентов сталкиваются с осложнениями и даже рискуют стать инвалидами.

— Вылечить данную болезнь возможно, если вовремя обратиться в больницу, — предупреждает врач.

Также популярен миф о том, что менингит — болезнь исключительно детская. Это не так, убеждает Голенкина. По статистике, чаще всего менингит возникает у детей, но и взрослые от него не застрахованы. Особенно это касается людей пожилых и людей с ослабленным иммунитетом и иммунодефицитом. Поэтому даже повзрослев, не стоит забывать о существовании менингита.

Кроме того, люди часто считают, что менингит распространен только в бедных странах. Опять же, статистика отчасти может это подтвердить, так как большинство случаев этого заболевания происходят в так называемом «менингитном поясе». В него входят 26 стран Африки. Но за последние десятилетия случаи менингита фиксируются по всему свету.

Менингит не смотрит на достаток и уровень жизни заболевшего. Поэтому ошибочно считать, что невозможно заразиться, если вы живете в развивающейся или богатой стране, передает Пятый канал.

До этого Евгения Голенкина рассказала, способно ли ношение шапки защитить от менингита.

Читайте также:
Здоровье Врачи заблуждения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте