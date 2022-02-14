Врач назвала самые популярные заблуждения о менингите

Болезнь / Фото: Анна Быкова

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от менингита ежегодно умирает каждый десятый больной. Всего это заболевание уносит 250 тысяч жизней каждый год. Однако вокруг менингита все еще много заблуждений, люди не воспринимают его достаточно серьезно. Врач-терапевт и профпатолог Евгения Голенкина назвала самые популярные мифы об этой болезни.

Главное заблуждение многих людей — убежденность в том, что менингит не смертелен. Но при быстром развитии болезни, от нее умирает около 10 процентов больных. Кроме того, до 20 процентов сталкиваются с осложнениями и даже рискуют стать инвалидами.

— Вылечить данную болезнь возможно, если вовремя обратиться в больницу, — предупреждает врач.

Также популярен миф о том, что менингит — болезнь исключительно детская. Это не так, убеждает Голенкина. По статистике, чаще всего менингит возникает у детей, но и взрослые от него не застрахованы. Особенно это касается людей пожилых и людей с ослабленным иммунитетом и иммунодефицитом. Поэтому даже повзрослев, не стоит забывать о существовании менингита.

Кроме того, люди часто считают, что менингит распространен только в бедных странах. Опять же, статистика отчасти может это подтвердить, так как большинство случаев этого заболевания происходят в так называемом «менингитном поясе». В него входят 26 стран Африки. Но за последние десятилетия случаи менингита фиксируются по всему свету.

Менингит не смотрит на достаток и уровень жизни заболевшего. Поэтому ошибочно считать, что невозможно заразиться, если вы живете в развивающейся или богатой стране, передает Пятый канал.

До этого Евгения Голенкина рассказала, способно ли ношение шапки защитить от менингита.