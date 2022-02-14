Началось строительство новой инфраструктуры на станции Ипподром будущего МЦД-3

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На станции Ипподром будущего третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3), которая расположена в городе Раменское в Подмосковье, стартовало строительство новой инфраструктуры для пассажиров.

Так, новый мост заменит переход и обеспечит безопасность для горожан, которые будут пересекать железную дорогу.

Для удобства граждан с ограниченными возможностями конструкцию оборудуют четырьмя лифтами. Общая длина моста составит 55 метров. С него можно будет спуститься на платформы с удлиненных на 30 метров спусков.

В северной части объекта появится павильон площадью 175,9 квадратного метра с двумя кассами. Там же планируется установить билетопечатающие аппараты, три из которых будут установлены под навесом на юге моста.

По словам начальника МЖД Михаила Глазкова, на станции Раменское для формирования парка поездов будет уложено 13 километров путей и установлено 47 стрелочных переводов.

Общая длина маршрута третьего диаметра Крюково — Раменское составит 88 километров.

Кроме того, реконструкция улично-дорожной сети на юго-востоке Москвы облегчит гражданам доступ к станции Сортировочная третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев добавил, что вдоль предусмотренного планом строительства участка проезда Энтузиастов будут проложены тротуары и наземные пешеходные переходы.