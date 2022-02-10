Реконструкция дорог на юго-востоке Москвы облегчит доступ к станции «Сортировочная» МЦД-3
Реконструкция улично-дорожной сети на юго-востоке Москвы облегчит гражданам доступ к станции «Сортировочная» третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
— Новые проезды и дополнительные маршруты общественного транспорта сделают более доступными для жителей станцию «Сортировочная» МЦД-3, станцию метро «Авиамоторная» и предприятия, расположенные в производственном кластере «Соколиная Гора». Благодаря этому значительно улучшится не только транспортное обслуживание, но и повысится комфорт горожан, — уточнила она.
Заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев добавил, что вдоль предусмотренного планом строительства участка проезда Энтузиастов будут проложены тротуары и наземные пешеходные переходы.
В столице активно работают над удобством транспортной системы. Так, на 21 станции двух МЦД реализованы пересадки на станции метро и МЦК.
До этого стало известно, что парк вагонов столичного метро станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов уменьшится до десяти лет.