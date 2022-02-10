Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Реконструкция дорог на юго-востоке Москвы облегчит доступ к станции «Сортировочная» МЦД-3

Георгий Соланович

Город
Реконструкция дорог на юго-востоке Москвы облегчит доступ к станции «Сортировочная» МЦД-3
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Реконструкция улично-дорожной сети на юго-востоке Москвы облегчит гражданам доступ к станции «Сортировочная» третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Новые проезды и дополнительные маршруты общественного транспорта сделают более доступными для жителей станцию «Сортировочная» МЦД-3, станцию метро «Авиамоторная» и предприятия, расположенные в производственном кластере «Соколиная Гора». Благодаря этому значительно улучшится не только транспортное обслуживание, но и повысится комфорт горожан, — уточнила она.

Заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев добавил, что вдоль предусмотренного планом строительства участка проезда Энтузиастов будут проложены тротуары и наземные пешеходные переходы.

В столице активно работают над удобством транспортной системы. Так, на 21 станции двух МЦД реализованы пересадки на станции метро и МЦК.

До этого стало известно, что парк вагонов столичного метро станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов уменьшится до десяти лет.

Читайте также:
МЦД Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте