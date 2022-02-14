Движение трамваев по Сходненской улице восстановлено

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Движение трамваев по Сходненской улице было восстановлено в понедельник, 14 февраля. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Восстановлено движение трамваев по Сходненской улице, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на Сходненской улице из-за аварии с участием двух автомобилей задерживались трамваи № 6.

В результате ДТП маршрут транспортного средства был временно изменен. Вместо остановки «Братцево» трамваи ходили до Восточного моста.

Москвичей призвали быть внимательными и следить за обновлениями.

Водители должны быть внимательны во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. Об этом ранее сообщили в пресс-службе дептранса. В частности, речь шла о ситуации на московских дорогах. Водитель легкового авто проехал по трамвайным путям на улице Шаболовке, где движение запрещено. Он столкнулся с другой машиной и из-за этого спровоцировал серьезный затор. Трамваи № 14, 26 и 47 задержались, люди опаздывали по своим делам.