Public talk в рамках выставки «Москва: Проектирование будущего» пройдет 17 февраля
Public talk «Москва и ее творцы. Кто придумывает город?» в рамках программы к выставке «Проектирование будущего» пройдет в Музее Москвы 17 февраля.
Принять участие в мероприятии можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте культурного учреждения. Встреча будет проходить по адресу Зубовский бульвар, 2, первый корпус.
Мероприятие будет посвящено роли архитекторов в развитии города и тем изменениям, которые происходили с Москвой с XVIII века.
Участники встречи обсудят, чего ждут от градостроителей в современном мире. Главной темой дискуссии станет значение мнения горожан в вопросах создания ландшафта города.
Гостями станут главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и архитектор, сооснователь бюро Wowhaus, главный художник Первого канала Дмитрий Ликин.
До этого стло известно, что Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира. Соответствующий рейтинг составила американская компания WeThrift ко Дню святого Валентина. Уточняется, что столица находится на восьмой строчке списка. В пятерку самых романтичных городов вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк.