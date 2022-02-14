Нейрохирург не исключил серьезных нарушений работы мозга у Жириновского на фоне COVID-19

Фото: Пресс-служба Госдумы

Воспалительные процессы, которые возникают в человеческом мозге в результате коронавируса могут быть признаками онкологии или дисцикуляторной энцефалопотии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач–нейрохирург Антон Шитов, комментируя новость о том, что у лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского обнаружены серьезные воспалительные процессы в головном мозге.

Медик отметил, что при гистологических исследованиях специалисты обнаруживали серьезные нарушения работы головного мозга «ковидных» пациентов, которые носили характер вирусного энцефалита:

— То есть у человека при болезни происходит вирусное поражение мозга. К этому процессу еще и присоединяется серьезные сосудистые нарушения. В результате чего воспаляются абсолютно все отделы головного мозга. Более того, у человека нарушается и оптико-пространственное восприятие. Все это результат поражения нервной системы.

Однако эксперт отметил, что воспалительный процесс может также сигнализировать о более опасных симптомах:

— Мы знаем, что коронавирус и постковидный синдром усиливают хронические заболевания. Если человек был в группе риска по онкологическим показателям, то болезнь может только ускорить проявление проблемы. Учеными доказано, что COVID-19 вызывает опухоль мозга. Некоторые молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связываются с клетками нервной ткани, которые участвуют в развитии онкологического процесса.

Эксперт отметил, что коронавирус действительно способен индуцировать онкогенез и увеличить риск развития опасной патологии. Кроме того, воспаление в головном мозге может быть еще и свидетельством развития энцефалопатии – болезни, поражающей мозговую ткань из-за агрессивного воздействия вирусных частиц.

Собеседник «ВМ» также напомнил, что в отдельных случаях при течении болезни в головном мозгу протекают процессы, которые характерны при болезни Альцгеймера, поэтому у человека возникает затуманенность сознания:

— В США вскрытие мозга умершего от коронавирусной инфекции позволило установить, что в этом органе протекают идентичные с болезнью Альцгеймера процессы. То есть коронавирус вносит свой вклад в так называемое воспалительное старение. Одним словом – мозг начинает увядать.

Эксперт отметил, что подобная клиническая картина нарушает работу жизненно важного органа, и нет гарантий, что удастся когда-либо восстановить полностью все функции мозга.

В понедельник, 14 февраля, в ряде Telegram-каналов появилась информация, что что врачи обнаружили у лидера ЛДПР Владимира Жириновского серьезные воспаления в головном мозге. По данным источников, политик пребывает в тяжелом состоянии. За ним постоянно наблюдают медики.