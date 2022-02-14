Россия подготовила ответ НАТО и США по гарантиям безопасности

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия отреагировала на ответы НАТО и США касательно гарантий безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 14 февраля.

— Мы уже не раз сказали, и вы говорили, и другие представители России: что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров вокруг вопросов, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИД, должен сказать, что шанс есть всегда, — рассказал министр на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ответ, как уточнил он, состоит из десяти страниц. При этом реакция США и НАТО по ключевым вопросам оказалась отрицательной, приводит слова Лаврова сайт Кремля.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую Штаты сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.