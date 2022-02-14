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Вагон с чатом для знакомств запустили на Киевском направлении МЖД

Полина Долганова

Город
Вагон с чатом для знакомств запустили на Киевском направлении МЖД
Фото: Пресс-служба ЦППК

Для пассажиров Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) стал доступен романтический вагон на Киевском направлении Московской железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе компании в понедельник, 14 февраля.

Ко Дню всех влюбленных в вагоне появились специальные стикеры с QR-кодами, через которые можно зайти в чат для знакомств.

Романтический вагон будет курсировать всего сутки.

— «Свидание» в цифровом формате поможет пассажирам сохранять социальную дистанцию, а сердечки в масках, использованные в оформлении вагона, напомнят о необходимости ношения средств индивидуальной защиты, — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в честь праздника горожанам будут раздавать валентинки на станции Валентиновка Ярославского направления МЖД, передает ТАСС.

В столице есть много возможностей встретить День всех влюбленных. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры представил для горожан свои «активности» в понедельник, 14 февраля. Так, например, в Instagram-аккаунте «Аэроэкспресса» под тематическим постом нужно написать, что такое любовь. И отметить аккаунт своей второй половинки. Авторы трех лучших историй получат по два билета на аэроэкспресс — до аэропорта и обратно.

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