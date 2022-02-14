Воры-неудачники попытались обокрасть табачный магазин на западе Москвы
Сотрудники уголовного розыска на западе столицы задержали двоих подозреваемых в попытке кражи товара из магазина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.
По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что дверь магазина на улице Главмосстроя вскрыта и неизвестные мужчины что-то оттуда выносят.
Прибывшие на адрес сотрудники полиции установили, что злоумышленники подъехали на автомобиле к табачному магазину, взломали замок и проникли внутрь, чтобы украсть товар. Однако были задержаны на месте происшествия и доставлены в отдел.
По-данному факту, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых, мужчин 27 и 42 лет с временной регистрацией в столице, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов преступления.
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