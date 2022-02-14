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Российские керлингистки потеряли шансы на медали Олимпиады

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские керлингистки потеряли шансы на медали Олимпиады
Фото: Telegram / olympic_russia

Женская сборная России по керлингу проиграла команде Дании в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 10:5 в пользу датчанок. В составе российской команды выступают Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, а также запасная спортсменка Мария Комарова.

Данное поражение стало шестым подряд для сборной России. Таким образом, она досрочно потеряла шансы на завоевание медалей в данной дисциплине.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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