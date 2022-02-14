Свыше 37 тысяч мероприятий по пожарной безопасности было проведено в Москве на прошлой неделе

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В столице было проведено около 37 тысяч профилактических мероприятий в период с 7 по 13 февраля 2022 года. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Москве.

Представители территориальных органов исполнительной власти, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, полиция, жилищные организации, в которых насчитывается около 1700 человек, а также добровольцы, регулярно устраивают профилактические работы с гражданами, объясняя общие требования пожарной безопасности и проводя различные беседы. В целях распространения информации службы здравоохранения раздали более 100 000 экземпляров памяток и экспресс-информаций на противопожарную тематику.

— Чтобы предотвратить пожар, важно знать и соблюдать правила пожарной безопасности, — напоминает МЧС России.

Предохранительные меры включают в себя 16 500 рейдов по объектам жилого сектора, 8500 учений в местах жительства социально неадаптированных граждан, свыше 8 тысяч обходов многоэтажек. А также 10 тысяч бесед с обладателями транспортных средств.

Для граждан и туристов было проведено порядка 54 тысяч противопожарных инструктажей только за февраль 2022 года. С января 2022 года насчитывается более 260 000 профилактических мероприятий.

Сотрудники здравоохранения рекомендуют не перегружать электросеть и быть бдительным при использовании бытовой техники, а также иметь дома первичные средства пожаротушения и автономные пожарные извещатели. Экстренные вызовы осуществляются через телефоны 101 или 112.

Раннее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в Москве усилили контроль за безопасностью на водоемах из-за наступившей оттепели.