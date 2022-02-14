Сборная России взяла одну медаль в десятый день Олимпиады в Пекине
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Единственную медаль в копилку сборной России в десятый день Олимпийских игр в Пекине принесли фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Они в сумме набрали 220,51 балла и взяли серебро, уступив французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (226,98). Бронзу выиграли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).
Два первых заезда мужских бобслейных двоек состоялись на трассе в Яньцине. После половины турнирной дистанции пилот Ростислав Гайтюкевич и разгоняющий Алексей Лаптев занимают третье место.
Результат россиян — 1 минута 59,32 секунды. Спортсмены уступают 0,84 секунды лидерам соревнований — немцам Франческо Фридриху и Торстену Маргису, а также 0,79 секунды их соотечественникам Йоханнесу Лохнеру и Флориану Бауэру.
Прошли и отложенные квалификационные соревнования в женском слоупстайле. Россиянка Анастасия Таталина смогла чисто исполнить свою программу и показала пятый результат, обеспечив себе место в финале.
3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.
За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.
4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.