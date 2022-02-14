Джонсон призвал ЕС отказаться от «Северного потока — 2»

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ЕС следует отказаться от «Северного потока — 2» из-за ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 14 февраля.

— Мы должны осознавать, что ситуация очень и очень опасная. Мы на краю пропасти, но у президента (Владимира Путина — прим. «ВМ») еще есть время отступить, — рассказал политик.

Он уточнил, что Запад должен быть готов к введению жестких санкций против России. Помимо этого, западным странам следует иметь альтернативные источники энергии вместо «Северного потока — 2», отметил Джонсон в эфире Sky News.

Фото: Вечерняя Москва

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.

В первую очередь это «Северный поток — 1», а во вторую — газопровод «Турецкий поток», который идет в Южную Европу через Грецию и доходит до Словении. Также эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это прежде всего попытка оптимизировать доставку топлива в Европу и сделать ее более дешевой.