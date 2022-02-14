Один человек пострадал при хлопке газа в доме в Люберцах

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Россия, Московская область, Люберцы, 1-й Панковский проезд Карта всех событий

Хлопок газа произошел в квартире пятиэтажного дома в подмосковных Люберцах. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области

Как сообщили в ведомстве, в результате происшествия пострадал один человек. Из-за хлопка были выбиты входная дверь и стекла в квартире. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Люберецкой городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, — говорится в сообщении.

7 февраля появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на первом этаже дома на 3-й Филевской улице. По предварительным данным, после тушения были обнаружены тела женщины 1956 года рождения и ее сына 1978 года рождения.

До этого, 3 февраля, пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.