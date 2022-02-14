Врач раскрыл, о чем говорят неожиданные синяки на теле

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Врач-флеболог клиники «РЖД-Медицина» в Твери Анатолий Русаков рассказал «Вечерней Москве», о чем говорят неожиданные синяки на теле.

— Мы не будем говорить о гематомах больших, которые появляются после травм и могут воспалиться или загноиться, потребовать операции. А вот если гематомы появляются спонтанно — это звонок о том, что надо обратиться к врачу, чтобы выявить причину, почему появляются синяки, — объяснил специалист.

Среди возможных причин Русаков назвал нарушения свертываемости крови, генетические заболевания и даже гемофилию.

14 февраля Русаков объяснил, о каких болезнях говорят холодные ноги. Если у человека мерзнут ноги, то ему следует обратиться к хирургу, уточнил он.

Данный симптом, по его словам, способен проявляться при атеросклерозе и сахарном диабете. Эти заболевания необходимо выявлять на ранней стадии, чтобы вовремя начинать лечение, заключил Русаков.

В тот же день врач-терапевт Инна Колоскова рассказала «ВМ», что после коронавируса постковидный синдром может длиться от 7 дней до 12 недель и переходить в хроническую стадию. По ее словам, длительность синдрома во многом зависит от того, насколько пострадала иммунная система человека из-за вируса.

Колоскова отметила, что вне зависимости от того, как легко протекал COVID-19, имелась ли у больного хроническая проблема, у большинства зараженных в период наступления постковида развивается хроническая усталость.