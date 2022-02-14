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СК организовал проверку по факту хлопка газа в Люберцах

Евгений Белоусов

Происшествия
СК организовал проверку по факту хлопка газа в Люберцах
Фото: gov.spb.ru
ул. 1-й Панковский пр-д Карта всех событий

Следственный комитет России по Московской области организовал проведение проверки по факту хлопка газа в подмосковных Люберцах. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 14 февраля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр с участием специалистов газовой службы, опрашиваются жильцы. По результатам будет принято процессуальное решение, — заявила она.

Хлопок газа произошел 14 февраля в квартире пятиэтажного дома в подмосковных Люберцах. В результате происшествия пострадал мужчина. Из-за хлопка были выбиты входная дверь и стекла в квартире. Пострадавший был госпитализирован.

До этого, 3 февраля, пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.

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